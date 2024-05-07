Умерла экс-глава депобразования Москвы Любовь Кезина

Умерла академик Российской академии образования (РАО), кандидат психологических наук Любовь Кезина. Ранее она более 20 лет возглавляла московское образование.

О смерти бывшего директора департамента образования Москвы сообщила РАО.

Кезина родилась в 1938 г. Профессию педагога выбрала в семь лет, после седьмого класса окончила педучилище, а уже позже, работая, окончила МГПИ имени Ленина, преподавала историю и обществоведение в СШ № 420. Она много лет занималась партийной работой, образованием, прошла непростую школу управления.

Любовь Кезина – автор и соавтор нескольких десятков научных работ, среди которых – "Внедрение научных разработок в практику общеобразовательных учреждений Москвы", "Единая образовательная информационная среда Москвы", "Энциклопедия истории психологии".