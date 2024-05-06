В Викуловском районе вода в Ишиме побила очередной исторический максимум

В Тюменской области сохраняется напряженная ситуация с паводком. По словам губернатора региона Александра Моора, вода в реке Ишим в Викуловском районе области по-прежнему прибывает. Рекорд 2017 года в селе Викулово превышен на 71 сантиметр.

"Нагрузка на дамбы и насыпи большая, поэтому основное внимание уделяется патрулированию и своевременному устранению протечек. Особенность Викуловского района – большое количество лодочных переправ. Маршруты некоторых – очень протяженные, доходит до 30 километров. Район обеспечен лодками, составлено расписание. На реке Тобол в Заводоуковском городском округе – большая вода. Рекордный уровень 2016 года здесь превышен больше чем на метр. В муниципалитете подтоплено несколько участков дорог. Жителей отрезанных населенных пунктов до "большой земли" перевозит спецтранспорт", - сообщил губернатор.

В остальных муниципалитетах, расположенных в русле реки Тобол, ситуация пока спокойная.

Зафиксировано устойчивое снижение уровня воды в Казанском, Ишимском, Абатском районах, городе Ишиме. Угроза для федеральной трассы исчезнет, когда в селе Абатское река Ишим снизится примерно еще на 70 сантиметров.

В Казанском районе от воды освобождаются первые домовладения. Губернатор сообщил, что в ближайшее время приступят к обязательной после наводнения санитарной обработке.