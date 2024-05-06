Менее половины российских семей потратили маткапитал на жилье

45,6% российских семей потратили в 2023 году средства материнского капитала на покупку жилья.

В первые годы запуска меры господдержки 97,4% получателей маткапитала расходовали его на улучшение жилищных условий. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии (РАНХиГС). В среднем около 650 тыс. человек в год оплачивают часть стоимости жилья за счет средств маткапитала. По словам экспертов, несмотря на то, что улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением, потенциала его существенного роста нет.

Для повышения эффективности программы материнского капитала предлагается делать ставку на расширение доступа к образовательным услугам для детей, куда в прошлом году вложили средства 25,3% семей. В 2011 году только 2,5% получателей маткапитала тратили средства на детское образование. Чаще всего вкладывают в образование детей жители Москвы из-за высокой стоимости жилья, сообщают "Известия".

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка.