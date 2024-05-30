Екатеринбургский депутат объявил себя и своих коллег "лучшими людьми города"

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников считает себя и своих коллег "лучшими людьми города". Заявление прозвучало сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В какой-то момент Колесников вступил в перепалку с заместителем главы Екатеринбурга Андреем Корюковым. Депутата не устроил ответ главы комитета благоустройства Тамары Благодатковой по поводу сроков ремонта квартальных проездов.

"Когда вы, зимой собрались это делать?", - спросил он.

"Вам Благодаткова четко и ясно ответила. Данные объекты заложены, проекты сделаны, идет контрактация. И то, что вы сейчас говорите – это некорректно", - обратился Корюков к Колесникову.

После этого последний вышел из себя.

"Значит, давайте металл в голосе уберите!", - заявил депутат.

"Так же, как у вас крики, так и у меня металл в голосе. Цыплят по осени считают. Посмотрим, как будут выполнены контракты", - парировал вице-мэр.

"Давайте так! Слушайте меня! Не надо мне по осени считать! Не надо мне врать! И в таком тоне мне не надо отвечать! Здесь депутаты сидят – лучшие люди города! А вы чиновник назначенный! Извольте корректно отвечать нам", - потребовал Колесников.

Ранее депутат, представляющий в думе Екатеринбурга фракцию "Единая Россия", призывал ходить пешком тех, кому не нравится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Колесников объяснял необходимость повышения тем, что "мы живем в капитализме".