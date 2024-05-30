Уральский бизнесмен Малик Гайсин будет под домашним арестом до августа

Свердловский областной суд в очередной раз оставил предпринимателя Малика Гайсина под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, 8 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест бизнесмена до 11 августа 2024 года. Однако адвокат Гайсина подал апелляционную жалобу и попросил заменить меру пресечения на более мягкую.

Сегодня, 30 мая, Свердловский облсуд изучил материалы дела и оставил постановление райсуда без изменений.

Уральский бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Малик Гайсин находится под домашним арестом с марта 2023 года и уже не раз пытался его отменить.

Дело предпринимателя сейчас рассматривает Ленинский районный суд уральской столицы. Следующее заседание состоится 6 июня.