03 Мая 2024
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Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Полицейские помогли семьям с детьми эвакуироваться из отрезанной паводком деревни в Тюменской области

Полицейские помогли семьям с детьми эвакуироваться из отрезанной паводком деревни Синицына Ишимского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из-за разлива реки Ишим, выехать из деревни можно только используя лодочную переправу, либо по сложной грунтовой дороге, идущей через лес. На патрульных автомобилях полицейские по лесной дороге доставили пятерых детей и их родителей до деревни Плешково, пересадили в автобусы и отправили в ПВР.

Оттуда ребята поедут на отдых в один из оздоровительных центров в Тюмени. Бесплатные путевки детям из семей, пострадавших от паводка, выделяет правительство Тюменской области.

Служебный автомобиль "УАЗ Патриот" был доставлен в населенный пункт через зону подтопления на плавающем гусеничном транспортере ПТСМ. Внедорожник используется при патрулировании улиц, а также для оповещения граждан.

Сотрудники полиции круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка в деревне Синицына с целью недопущения краж имущества и других противоправных деяний.

Напомним, по данным МЧС России, в Тюменской области подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.

Теги: паводок, эвакуация, режим ЧС


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