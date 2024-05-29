Екатеринбург разделят на три скоростные зоны для электросамокатов

Власти Екатеринбурга начали разработку соглашения с фирмами, сдающими в аренду электросамокаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, документ обозначит пространства, где использование самокатов будет запрещено. Такие зоны отметят специальными знаками, причем ограничения коснутся как кикшеринговых, так и частных электросамокатов. Отдельно в документе перечислят зоны, где запретят парковку арендованных СИМ.

Территория Екатеринбурга будет поделена на части с разными скоростными режимами для электросамокатов. Ограничения введут на программном уровне, то есть частных самокатов оно не коснется.

Предполагаются три скоростные зоны:

до 5 километров в час;

до 10 километров в час;

до 15 километров в час.

В будущем соглашение может быть дополнено: решение об этом примет особая рабочая группа из представителей муниципалитета, ГАИ и кикшеринговых компаний. Причем предложения смогут вносить как члены совета, так и сами жители уральской столицы.

Как отметили в мэрии, при появлении в городе новых кикшеринговых фирм они будут включаться в соглашение. Ориентировочно документ вступит в силу к середине июня.

На этой неделе сообщалось, что в Екатеринбурге собираются максимально ограничить движение электросамокатов – вплоть до их полного запрета. А накануне кикшеринг МТС Юрент назвал зоны города, где поездки на электросамокатах сервиса будут запрещены полностью.