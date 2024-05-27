В Перми объединят школу №21 и гимназию №11

В Перми с 1 сентября дети из школы №21 будут обучаться в двух школах Ленинского района. Так, учащиеся с 1 по 4 классы будут учиться в школе №28, с 5 по 11 классы – в гимназии №11.

Начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова сообщила, что на площадях гимназии №11 будут по-прежнему функционировать все помещения, задействованные под музей. Мэрия направила заявку заявка регистрации музея в федеральном реестре школьных музеев. Образовательный процесс будет полностью организован на площадях основного корпуса гимназии №11. Вся сложившаяся система дополнительного образования гимназистов и учащихся школы №21 будет сохранена.

Кроме того, принято решение о реорганизации школы с 1 января 2025 г. через присоединение к гимназии №11. Оно пройдет в сентябре-декабре 2024 года. Учащимся начальной школы будет предложено зачисление в школу №28 классами. Школьникам средней и старшей ступени также будет предложено зачисление в гимназию №11 классами, при индивидуальном пожелании семей о переходе в другие школы города будет предложено сопровождение по выбору школ. Сокращать учителей не будут.

Присоединение состоится, потому что проект реконструкции здания школы № 21 по ул. Сибирская, 23, вновь получил отрицательное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Результаты инженерных изысканий не соответствуют требованиям технических регламентов, санитарных норм и других правил. Это говорит о том, что организация современных образовательных условий, отвечающим всем требованиям, в здании №23 на Сибирской невозможна, сообщает пресс-служба мэрии Перми.