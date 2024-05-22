В Ишиме хозяин собаки, покусавшей двух пенсионерок, заплатит им 100 тысяч рублей

В Ишиме хозяин собаки, покусавшей двух пенсионерок, заплатит им по 100 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 4 января возле жилого дома по ул. Деповская. Сообщается, что владелец не обеспечил надлежащий присмотр за своей собакой. Животное гуляло по улице и кинулось на двух женщин. У одной пенсионерки множественные укушенные раны головы и рук, у второй - раны спины.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал с хозяина собаки в пользу каждой пострадавшей по 100 тыс. рублей.