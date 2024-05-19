19 Мая 2024
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Спорт Омская область
Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

Виталий Хоценко: Людей, кто занимается спортом и любит спорт, становится больше

В Омске, как и во всех регионах страны, сегодня проходит Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Сегодня в России проходит масштабное событие, объединяющее любителей бега по всей стране. В нашем городе старт весеннего бегового мероприятия впервые проходит на площади Сибирского кадетского корпуса.

(2024)|Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

Здесь собрались более трех тысяч любителей бега, дистанцию полумарафона 21,1 км решили преодолеть 446 бегунов, «десятку» выбрали 742 участника, на дистанцию 5 км заявились 1090 человек, а на дистанцию 1 км – 791 участник. Беговая трасса проложена по историческому центру Омска и Иртышской набережной. По традиции предварял старт массовая разминка, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

(2024)|Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

Поприветствовал спортсменов и любителей бега Губернатор Омской области Виталий Хоценко: «Полумарафон «ЗаБег.РФ» один из самых массовых и занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству одномоментно стартующих людей. Сегодня от Камчатки до Калининграда и в 15 дружественных нам странах на старт вышли более 160 тысяч профессионалов и любителей бега. Всех поздравляю, кто сегодня вышел, а сегодня у нас более 3000 участников забега. В прошлом году было 2,5 тысячи, количество людей, кто занимается спортом, любит спорт, становится больше, это здорово!»

(2024)|Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

В этот день площадь Сибирского кадетского корпуса стала настоящим спортивным городком. Помимо бегового события здесь проходит фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры», в рамках которого силачи из нескольких стран будут бороться за Кубок Михаила Шивлякова.

(2024)|Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

Добавим, что Весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» входит в серию забегов «Сибирский международный марафон» (SIM). В забеге используется система «гандикап» – старт с временным интервалом участников на основе возрастных групп: первыми на дистанцию уходят возрастные участники, и чем моложе спортсмен, тем позже он покидает стартовый городок.

(2024)|Фото: Ирина Ивахова, Станислав Синявский

Первый омский полумарафон гандикап состоялся в сентябре 1996 года. В последующие годы дата проведения забега была перенесена на май. С 2018 года полумарафон в Омске является частью масштабного бегового проекта – всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Теги: виталий хоценко, забегрф, занятия спортом, полумарафон, бегуны, sim


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