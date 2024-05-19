Виталий Хоценко: Людей, кто занимается спортом и любит спорт, становится больше

В Омске, как и во всех регионах страны, сегодня проходит Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Сегодня в России проходит масштабное событие, объединяющее любителей бега по всей стране. В нашем городе старт весеннего бегового мероприятия впервые проходит на площади Сибирского кадетского корпуса.

Здесь собрались более трех тысяч любителей бега, дистанцию полумарафона 21,1 км решили преодолеть 446 бегунов, «десятку» выбрали 742 участника, на дистанцию 5 км заявились 1090 человек, а на дистанцию 1 км – 791 участник. Беговая трасса проложена по историческому центру Омска и Иртышской набережной. По традиции предварял старт массовая разминка, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.





Поприветствовал спортсменов и любителей бега Губернатор Омской области Виталий Хоценко: «Полумарафон «ЗаБег.РФ» один из самых массовых и занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству одномоментно стартующих людей. Сегодня от Камчатки до Калининграда и в 15 дружественных нам странах на старт вышли более 160 тысяч профессионалов и любителей бега. Всех поздравляю, кто сегодня вышел, а сегодня у нас более 3000 участников забега. В прошлом году было 2,5 тысячи, количество людей, кто занимается спортом, любит спорт, становится больше, это здорово!»

В этот день площадь Сибирского кадетского корпуса стала настоящим спортивным городком. Помимо бегового события здесь проходит фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры», в рамках которого силачи из нескольких стран будут бороться за Кубок Михаила Шивлякова.

Добавим, что Весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» входит в серию забегов «Сибирский международный марафон» (SIM). В забеге используется система «гандикап» – старт с временным интервалом участников на основе возрастных групп: первыми на дистанцию уходят возрастные участники, и чем моложе спортсмен, тем позже он покидает стартовый городок.

Первый омский полумарафон гандикап состоялся в сентябре 1996 года. В последующие годы дата проведения забега была перенесена на май. С 2018 года полумарафон в Омске является частью масштабного бегового проекта – всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».