Прокуратура вмешалась в историю с массовым увольнением медиков Нижней Тавды

В ситуацию с массовым увольнением сотрудников отделения скорой неотложной медицинской помощи областной больницы № 15 в Нижней Тавде заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, надзорные мероприятия уже организованы и проводятся.

"Прокурору Нижнетавдинского района дано поручение с привлечением специалистов Государственной инспекции по труду Тюменской области, областного департамента здравоохранения и Росздравнадзора по Тюменской области провести проверку, в ходе которой дать принципиальную оценку исполнению требований трудового законодательства, соблюдению прав работников", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно о том, что заявления об увольнении написали 16 сотрудников. В соцсетях медработники сообщают, что им подняли оклад, но при этом лишили стимулирующих выплат. В итоге заработок работников снизился: получать стали меньше на 5 - 20 тыс. руб.

Напомним, департамент здравоохранения Тюменской области организовал в учреждении проверку. Сотрудники департамента встретились с коллективом и обещали устранить проблемы в кратчайшие сроки.