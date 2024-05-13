Власти Ишима собираются возвести постоянную дамбу для защиты от паводка

Глава Ишима Федор Шишкин сообщил, что в ближайшее время в городе планируют построить постоянное защитное сооружение на случай паводка, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Планируется выкупить помещение у жителей города для строительства дамбы.

"На участках в пер. 5-м Южном, на ул. Льва Толстого необходимо решить вопрос по выкупу жилых помещений, чтобы на этом месте построить защитное сооружение. Нет гарантии, что это был последний паводок в Ишиме, потому нужно сделать хорошие дамбы, чтобы в дальнейшем мы могли спокойно проходить весенние паводки даже в случае большого уровня воды", - говорится в сообщении.

Как только уровень воды опустится ниже отметки 850 сантиметров, в городе приступят к демонтажу возведенных дамб и насыпей. Сегодня в реке Ишим подъем воды составляет 913 сантиметров.