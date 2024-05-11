В Коми в обрушившемся доме снесли крышу – чтобы тоже не съехала

В печорском доме, где обрушилась стена, спасатели специально обрушили и часть крыши – в целях безопасности.

"Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена", - говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Между тем, глава республики Коми Владимир Уйба сорвался в Печору только к вечеру субботы. "Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития). На месте буду выяснять причины случившегося", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.