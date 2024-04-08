В Перми назван самый "дорогой" работник культуры

В Прикамье самыми высокооплачиваемыми работниками культуры в 2023 г. стали сотрудники пермского Театра-Театра.

Среднемесячная зарплата исполнительного директора учреждения Егора Мухина составила 754 тыс. руб., пишет РБК. Этот показатель за год вырос на 251 тыс. руб. Зарплата художественного руководителя театра Бориса Мильграма выросла на 43 тыс. руб. и достигала почти 750 тыс. руб. в месяц. Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина в среднем ежемесячно получала 461 тыс. руб.

Театр-Театр имеет скандальную репутацию. Местные общественники и власти не раз обращали внимание на неоднозначность постановок культурного учреждения. В июле 2016 г. разразился скандал: Мильграм был уволен со своего поста, контракт с ним расторг краевой минкульт. В качестве причины были указаны систематические нарушения руководством театра норм действующего законодательства, а также срыв реконструкции сцены театра. Однако позднее по факту увольнения началась служебная проверка, на время которой от работы был отстранен тогдашний министр культуры региона Игорь Гладнев. В должности Мильграма спустя два месяца после увольнения восстановил бывший в то время губернатором Виктор Басаргин. Вернул себе должность и Гладнев.