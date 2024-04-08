Глава Ишима призвал горожан подготовиться к эвакуации: вывезти дорогую технику и переехать из СНТ

Глава Ишима Федор Шишкин обратился к горожанам с просьбой подготовиться к эвакуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение он опубликовал на своей странице в telegram-канале. Он подчеркнул, что с паводка 2017 года была проведена большая работа, построены укрепления. Тем не менее, по прогнозам, уровень воды может быть большим, потому следует подготовиться к эвакуации.

"Если есть больные люди, особенно проживающие в садоводческих обществах. Это садоводческие общества "Коммунальник 1", Коммунальник 2", "Заречье", "Машиностроитель", "Швейник". Там у нас вообще никаких дамб нет. И тем жителям города, у кого есть там жилые помещения, надо обязательно эвакуироваться, обязательно переезжать. Есть возможность - к родственникам уехать, дорогостоящую мебель, оборудование, технику вывезти, к родственникам, или у нас позже будет информация дополнительно, куда вывезти технику", - сообщил Федоров.

Сегодня в Ишиме готовы ПВР. Расселять будут по мере подхода воды.

Собак и кошек власти города готовы разместить в питомнике, по домашнему скоту - заключено соглашение с молочным заводом "Пахомовский".

"Мы даже не представляем, какая зона подтопления будет. Над этим вопросом сегодня работаем", - сообщил мэр

Напомним, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В настоящий момент обстановка на реках в региона спокойная и контролируемая. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области составляет более 12 тыс. человек, более 2,6 тыс. единиц техники и 194 плавсредства.

Моор призвал жителей области, находящихся в зоне возможного подтопления, собрать ценные вещи и документы, чтобы во время получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС.

7 апреля президент РФ Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. Отдельные поручения главам этих регионов он дал после масштабного паводка в Оренбургской области.