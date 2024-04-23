23 Апреля 2024
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Фото: Юлия Сырова

Новый сезон "Музыкальной мастерской Юрия Розума" стартовал на Ямале

На Ямале вновь стартовала "Музыкальная мастерская Юрия Розума". Первые в этом году лекции, творческие встречи и мастер-классы собрали более 150 учеников и педагогов музыкальных школ Ноябрьска и Вынгапуровского, Муравленко, Ханымея.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, занятия с ребятами провели именитые исполнители: пианист Юрий Розум, скрипач Дмитрий Хахамов, флейтистка Элла Должикова, вокалист Дмитрий Мазанский и другие. Затем юные ямальцы выступили на одной сцене с мэтрами.

"Музыкальная мастерская Юрия Розума" – один из проектов программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Начиная с 2017 года преподаватели ведущих творческих вузов регулярно приезжают в северные города и поселки, чтобы поделиться с начинающими музыкантами секретами исполнительского мастерства, а с педагогами – современными методиками преподавания.

"Нам удалось охватить тысячи специалистов в регионах и вырастить целое поколение молодых талантов, которые достойно выступают на профессиональных фестивалях и продолжают свое образование. Вокруг Музыкальной мастерской сформировалось целое сообщество, они – будущее профессиональной сцены и детского музыкального образования. И, конечно, Ямал – один из ключевых регионов, куда направлены наши усилия и где они наиболее востребованы", – отмечает художественный руководитель проекта, народный артист России Юрий Розум.

В ЯНАО проект охватывает девять населенных пунктов, в их числе также Мыс Каменный, Яр-Сале, Тарко-Сале, Надым, Тазовский. В 2023 году участниками программы стали более 2 тыс. учащихся и педагогов ямальских музыкальных школ.

"На Ямале создаются уникальные условия для развития детского музыкального образования, открываются самые современные школы искусств, оснащенные лучшими инструментами. Цель нашей Музыкальной мастерской – помочь наполнить дополнительным содержанием эту прекрасную инфраструктуру, дать учителям музыкальных школ лучшую экспертизу и актуальные методики преподавания. Вдохновить детей, помочь им раскрыться, поверить в свои силы и двигаться дальше в творческом развитии. И самое главное – мы стремимся предоставить все эти возможности ученикам и педагогам самых отдаленных поселений Ямала, где на наших глазах открываются новые таланты", – прокомментировала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Добавим, что "Музыкальная мастерская" проводится также в Югре, Омской и Оренбургской областях, Москве. С 2017 года в проекте приняли участие более 8 тыс. человек.

Теги: Родные города, Газпром нефть, музыкальная мастерская Юрия Розума


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