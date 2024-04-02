В Перми подростка растреляли из травматического оружия

В Перми в 13-летнего школьника стреляли из травматического оружия. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает "Рифей".

Инцидент произошел вечером, 1 апреля, в Орджоникидзевском районе между школой №153 и зданием суда, у гаражей.

По словам женщины, ее сын после школы пошел гулять. Встретил возле школы ровесников, которые начали хвастаться травматическим оружием со словами, что в случае чего могут выстрелить. Мальчик подумал, что подростки шутят и что пистолет не заряжен сказал: "ну, только если по ботинку".

В ответ подростки выстрелили в ботинок, а потом, сказав "давай по ногам" начали стрелять по ногам. В результате у мальчика семь следов от пуль. Мать пострадавшего обратилась в полицию.