11 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Победители викторины "Опорный край" смогут забрать призы до 12 июля

Свердловчане, ставшие победителями викторины "Опорный край", смогут забрать свои призы до 12 июля. И если квартиры, автомобили и смартфоны будут оформляться и передаваться в Екатеринбурге, то за мотоциклами, увы, придется самостоятельно ехать в Ирбит.

Напомним, что об итогах викторины станет известно уже завтра: заветные номера назовут в прямом эфире "Областного телевидения" с 12.00 до 15.00. Проверить свою удачу также можно будет на официальном сайте Опорного края после 17.00. Как заявляют организаторы, представители инициаторов викторины выгрузили с сайта на специальную флэшку 2 млн 267 тыс. 596 уникальных номеров участников. Завтра они будут загружены в специальную программу выбора случайных чисел, которая и определит победителей.

Пункт выдачи ценных призов будет работать в ТЦ "Мега" на ул. Металлургов, 87 каждый день, без выходных, с 10.00 до 20.00. Он расположится на нулевом уровне со стороны автобусной остановки "Мега" рядом с офисом МФЦ. Обладатели новеньких автомобилей должны будут проехать после оформления в автосалон по адресу: Екатеринбург, улица Новгородцевой, 4а.

А вот мотоциклы "Урал" будут выдавать в Ирбите во Дворце культуры имени Костевича, улица Свердлова, 11. Пункт работает каждый день, без выходных, с 10.00 до 15.00.

Организаторы предупредили, что оформление подарков занимает некоторое время, которое необходимо для подписания договора дарения между победителем и Свердловским областным благотворительным фондом. В связи с этим, перед посещением пункта выдачи необходимо записаться на удобные день и время по единому телефону викторины 8 908 908 77 48. Запись начнется 12 апреля 2024 года с 17.00.

Теги: Опорный край, викторина, приз


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