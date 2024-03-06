06 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обращение в минздрав: Больница Кушвы срывает коллективные переговоры по переработкам "скорых"

Руководство ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва" решилось на срыв коллективных переговоров относительно переработок сотрудников "скорой помощи". Об этом сообщает профсоюз медработников "Действие", который 5 февраля был выбран представителем медработников на предстоящих переговорах. По их сведениям, начальству больницы не понравилось, что в составе представителей нет "своих людей", которые могли бы настоять на более выгодных для медорганизации условиях. После этого профсоюзу и начали "вставлять палки в колеса", о чем сотрудники больницы поспешили сообщить главе Минздрава Андрею Карлову.

Напомним, месяц назад проводилось тайное голосование на место представителей медицинских сотрудников на скорых коллективных переговорах с администрацией учреждения. Среди кандидатов были Профсоюз работников здравоохранения РФ (ПРЗ РФ) от больницы и Профсоюз "Действие", последний из которых и одержал победу: 15 делегатов за, 10 - против, 2 - воздержались. Такой результат больницу не устроил.

"Результаты тайного голосования стали неприятным сюрпризом для больничного начальства, которое очевидно рассчитывало, что будет вести переговоры по заключению коллективного договора с послушным себе представительным органом. Как известно, если работодатель не хочет идти на уступки работникам в условиях и оплате труда (или даже намерен в чем-то ухудшить положение работников), ему жизненно необходимо, чтобы переговорщиками от работников были зависимые от него люди. В то время как еще, например, декабре прошлого года профком МПРЗ "Действие" продемонстрировал совсем иное – готовность последовательно отстаивать интересы работников", - заявили в профсоюзе.

По их данным, 6 февраля главврач Наталья Леонова потребовала включить в представительный орган профсоюза шесть своих сотрудников из профкома ПРЗ РФ, что в результате, оставило бы членов "Действия" в меньшинстве (шесть против трех). Новый председатель МПРЗ "Действие" Алена Слепухина в ответ заявила, что главврач превышает свои полномочия и согласилась только на трех сотрудников, предложив оставшимся представлять интересы больницы. Помимо этого, Слепухина изложила все пункты, которые "Действие" потребует внести в коллективный договор для сотрудников.

"Оплата за стаж, оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходной день, оплата ночных, оплата водителям за ремонт автомобиля, определение времени для приема пищи, время пересменки, оплата командировочных при перевозке пациентов в другой город, доплата за нагрузку ввиду отсутствия кадров, вызов на плановую перевозку не позднее чем за 9 часов до окончания смены, доплата к окладу до МРОТ должна учитываться при исчислении компенсационных выплат, условия о вредном стаже уборщикам, обеспечение спецодеждой, доплата к отпуску за стаж, доплата к юбилею, два дня на медкомиссию в областные больницы, компенсация за невыдачу спецодежды, выплата на случай смерти, свадьбы по 5 тыс.руб + оплачиваемые дни, доплата Кушвинской СМП за обслуживание вызовов в пос. Баранчинском как работа в сельской местности, оплачиваемый день 1 сентября родителям первоклассников, спецжиры, спецодежда, доплата диспетчерам за прием вызовов пос. Баранчинский, суточный график, приобретение канцтоваров, прозрачность и понятность структуры заработной платы, учитывать мнение работников при предоставлении отпусков".

После от главврача Леоновой пришел уже совсем иной ответ: голосование, на котором МПРЗ "Действие" выбрали представителем медсотрудников, не может считаться состоявшимся, поскольку на конференции присутствовали делегаты не от всех подразделений больницы. И это несмотря на председателя конференции в лице штатного юриста больницы и секретаря в лице начальника отдела кадров - то есть близких к руководству больниц сотрудников, которых во время голосование присутствие 27 из 28 делегаций совершенно не смущало.

"Избирать делегатов – это право, а не обязанность работников. Большая часть подразделений учреждения воспользовалась своим правом избирать делегатов, и почти все они (27 из 28) участвовали в конференции. Ни Трудовой кодекс РФ, ни иные законы РФ не устанавливают обязательность избрания делегатов конференции от работников каждого структурного подразделения (иное означало бы возможность подавляющего меньшинства работников сколько угодно блокировать проведение коллективных переговоров вопреки волеизъявлению большей части трудового коллектива, а значит приводило бы к нарушению права иных работников на заключение коллективного договора их представителями)", - заявило сразу несколько десятков работников больницы в своем коллективном обращении на имя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова

Они также пояснили, что согласно ч. 3 ст. 399 ТК РФ конференция может считаться состоявшейся, если на ней присутствовало не менее двух третей избранных делегатов. Сотрудники попросила Карлова принять меры и проследить, чтобы главврач Леонова не нарушала закон и незамедлительно вступила в переговоры с ППО МПРЗ "Действие" как законным представителем медицинских работников.

"В противном случае в ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва" возникает ситуация коллективного трудового спора (статьи 398-418 ТК РФ), которая может оказать негативное влияние на репутацию учреждения и системы здравоохранения Свердловской области, повлечет рост социальной напряженности в трудовом коллективе больницы", - добавили в обращении.

Напомним, ранее профсоюз "Действие" обвинил ЦГБ Кушвы в нарушении трудовых прав сотрудников "скорой". Последние же объявляли "итальянскую забастовку" – отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты. Ну а 22 февраля, когда ситуация, казалось бы, стала налаживаться, администрация больницы изменила графики рабочих смен отделения "скорой" и под этим предлогом не допустила к работе в ночную смену выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов.

Теги: Кушва, Действие, скорая, больница, коллективные переговоры


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