Судья ЧР по спортивным танцам подала в суд на СМИ из-за сообщений о теракте

Судья чемпионата России по танцевальному спорту подала иск к ряду СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Чемпионат проходил в МВЦ "Крокус Экспо" в день теракта на концерте группы "Пикник".

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что судья Калиничева подала иск к ООО "4 кота" (Telegram-канал Baza) и ООО "Айдэнсер.ру".

"По мнению истца, ряд СМИ распространили информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания Крокус Экспо в день трагедии. Истец указала, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего Калиничева К.В. подвергается общественной травле", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Иск будет рассматривать Савеловский районный суд Москвы, иск принят к производству.