Явка на выборах президента России в Белгородской, Брянской и Курской областях бьет рекорды

Явка на выборах президента России в Белгородской, Брянской и Курской областях бьет рекорды. По данным региональных избирательных компаний, явка в этих трех регионах выше, чем в 2018 году.

Данные указаны по состоянию на 18.00.

В Белгородской области она составила 83,77%. В 2018 году явка составляла 73,24%, в Брянской области - 83,46% (против 79,87% в 2018 году), в Курской области - 72,58 (в 2018 г. - 64,48%).

Выборы президента России длятся три дня с 15 по 17 марта. Общероссийская явка превысила 70%. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.