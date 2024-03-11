Уральский фотограф засудил магазин за использование снимка без указания авторства

На Среднем Урале суд взыскал с администратора интернет-магазина компенсацию за нарушение интеллектуальных прав.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в сентябре 2021 года фотографу Алексею стало известно, что его снимок букета используется на сайте магазина цветов и подарков в качестве иллюстрации одного из товаров. Указание на авторство фото отсутствовало, хотя на своем сайте Алексей выкладывал его со знаком охраны авторства и своими именем и фамилией.

Сервис автоматической фиксации доказательств дважды зафиксировал нарушение, после чего фотограф обратился в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила с иском о защите авторских прав. Он потребовал взыскать с администратора интернет-магазина компенсацию 20 тысяч рублей, а также судебные расходы.

Администратор указала, что компенсация предъявляется только за одно фото, которое было удалено с сайта еще до обращения в суд. Она полагала, что спорный снимок размещен в интернете без указания авторства. В итоге суд взыскал с нее компенсацию за нарушение интеллектуального права – 10 тысяч рублей, юридические расходы – 5 тысяч рублей, а также государственную пошлину и почтовые расходы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал с владельца пункта выдачи заказов компенсацию пострадавшей клиентке.