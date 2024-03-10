Белгородский поселок атаковали дроны-камикадзе ВСУ

Поселок Горьковский в Белгородской области подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, два дрона успели сбить в воздухе. Один влетел в частный жилой дом. По данным Гладкова, никто не пострадал.

"В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна. Оперативные службы работают на месте", - отметил губернатор.

Напомним, что накануне массированной атаке украинских беспилотников подвергся Таганрог. По свидетельствам очевидцев, она продолжалась до полутора часов.