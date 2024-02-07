Меркачева: в Иркутской колонии умер подвергавшийся пыткам заключенный

В Иркутской колонии найден мертвым осужденный Тахиржон Бакиев.

Как заявила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева, "настоящая причина его гибели — пытки", тогда как по официальной версии, мужчина совершил самоубийство. Как сообщил руководитель правозащитной организации "Сибирь без пыток" Святослав Хроменков, Бакиев умер в иркутском СИЗО-1.

По данным Меркачевой, погибший шесть лет назад был признан виновным в хищении оружия и изначально попал в ангарскую ИК-15, где в 2020 году произошел бунт. После этого его вместе с другими заключенными этапировали в ИК-6 Иркутска. В Иркутской колонии в 2021 году Бакиев подвергся пыткам - с применением швабры он был изнасилован. Мужчина провел "много недель в реанимации", "два года с калоприемником".

"И все два года Тахиржон молил помочь ему, рассказывая о давлении, которое на него оказывается за решеткой с целью, чтобы он примирился со своими мучителями в погонах",— указала Меркачева, сообщает "Коммерсант".

Напомним, во ФСИН не считают системными случаи применения физической силы в колониях и СИЗО. Насилие в уголовно-исполнительной системе "не носит систематический характер", ФСИН "стремится выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием", говорится в ответе ведомства.