Тюменская область соответствует ключевым туристическим трендам

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев принял участие в заседании профильной правительственной комиссии по развитию туризма, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Было отмечено, что Тюменская область активно ведет работу по созданию комфортной инфраструктуры, увеличению номерного фонда, обновлению туристических маршрутов, созданию новых точек притяжения для туристов и другим направлениям, озвученным заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко.

В Тобольске в 2023 году появилось два новых отеля: MIRROS в центре города и "Межа" на горнолыжном курорте "Алемасова", в 2024 году продолжится реконструкция отеля "Азимут", начнется строительство еще двух объектов размещения. В историческом центре Тюмени планируется открытие новой гостиницы.

Модернизированы четыре горячих источника. В этом году в Тобольске запланировано открытие первого термального курорта. В работе — проект туристско-рекреационного кластера на территории Червишевского тракта.

Большая работа ведется в направлениях межрегионального и международного туризма. Успешно работает ж/д-круиз "В Сибирь". В 2023 году Тюмень приняла группу туроператоров из Индии, в этом году в планах принять первых туристов.