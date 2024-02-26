Заводы группы ЧЭМК перейдут в собственность государства — решение суда

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону Генпрокуратуры РФ и удовлетворил иск о передаче в собственность государства активов группы ЧЭМК челябинского бизнесмена Юрия Антипова.

По версии надзорного ведомства, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, для этого требовалось разрешение правительства РФ, но получено оно не было. Сейчас, полагает прокуратура, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Речь идет о Серовском заводе ферросплавов и Челябинском электрометаллургическом комбинате. Ферросплавы используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники и прочей номенклатуры ОПК.

Как считает истец, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который "явно действовал с превышением полномочий" и в 1993–1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций предприятия, "которые им не принадлежали". То же самое нарушение, как считают в Генпрокуратуре, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК, бумаги которого фонд имущества региона распределил в 1993–1994 годах, и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении "Кузнецких ферросплавов" (акции распределены в 1993–1996 годах).

Напомним, во время недавнего визита в регион президент Владимир Путин заявил, что нужно закрыть вредное производство ЧЭМК в центре города и вывести его за пределы города. После этого губернатор Алексей Текслер сообщил, что предприятие уже приступило к остановке процессов электродного производства и планирует полностью завершить цикл к 1 марта.

Юрий Антипов в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 году Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 года УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".