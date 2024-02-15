Бронированный автомобиль поможет тюменским бойцам выполнять задачи СВО

Бронированный автомобиль поможет тюменским бойцам выполнять задачи специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в информационном центре Правительства Тюменской области

Транспорт передали в отдельный инженерно-саперный батальон. Автомобиль сохранит жизни военнослужащих. В нем раненых бойцов смогут эвакуировать с переднего края. Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко также передал воинам-сибирякам флаг Тюменской области.

"Он будет напоминать бойцам о том, что их ждут на Родине, ждут, когда они вернутся с победой", - сказал он.

Командир батальона с позывным "Ялта" поблагодарил всю Тюменскую область за оказанную помощь, а также организацию "Честь имею".

"Мне как вашему земляку, выпускнику Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, особенно приятно ощущать вашу поддержку" - обратился боец к тюменцам.

Напомним, недавно бойцам СВО передали бронированный автомобиль "Нива". "Нива" поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Эту машину бойцы очень ждали, автомобиль был приобретен за короткие сроки. Отметим, что в Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Поддержать бойцов может каждый.