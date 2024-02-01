01 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России удвоилось количество заемщиков с пятью и более действующими кредитами

В России в конце 2023 г. доля заемщиков с пятью и более действующими кредитами достигла 8,6%. За январь-декабрь она выросла на 1,5%, обновив рекорд. За последние два года доля этой категории банковских клиентов практически удвоилась (в конце 2021 г. она составляла 4,7%).

Рост обеспечило распространение кредитных карт – потребители наращивают количество кредиток в кошельке, сообщил РБК директор по продуктам и маркетингу БКИ "Скоринг бюро" Игорь Лисянский.

А в конце прошлого года выяснилось, что граждане России стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма. Как говорят участники рынка, ранее гражданам было достаточно меньше 80% доступных кредитных средств, а теперь – более 90%. По словам экспертов, из-за инфляции населению нужно больше денег. Другая причина – заметное снижение покупательной способности рубля. В начале 2023 г. доллар торговался около 70 руб., а к августу подскочил до 100 руб. При сохранении прежней суммы займа люди могут позволить себе меньше импортных товаров на эти деньги.

Помимо того, что курс рубля упал в полтора раза за год, ключевая ставка ЦБ повысилась за четыре месяца с 7,5% до 16%, так что граждане России взяли в 2023 г. в микрофинансовых организациях рекордные 350 млрд руб. по ставкам, которые доходят до 292% годовых.

На этом фоне банковский сектор в 2023 г. получил рекордную прибыль – около 3,3 трлн руб.

Теги: Кредит, Россия, граждане, жители


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