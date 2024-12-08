При столкновении трамваев в Перми пострадали 23 человека

Количество пострадавших в столкновении трамваев в Перми увеличилось до 23.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на краевой минздрав, помощь медиков понадобилась 23 пострадавшим. В больнице остается одна женщина в удовлетворительном состоянии.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело в связи с этим происшествием, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, авария случилась накануне днем на пересечении улиц Уральская и Крупской. По предварительным данным, водитель одного из трамваев уснул и столкнулся с другим трамваем, который ехал впереди.