Причиной отставки губернатора Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений

Одной из причин внезапной отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова стало возможное уголовное дело о хищении при строительстве защитных сооружений, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в ближайшее время под статью могут попасть заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов. Ранее их привлекали в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной. Кроме того, могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина. Как стало известно Mash, показания на них уже дал один из арестованных замминистра обороны РФ.

Защитные сооружения должны были появиться в регионе 1 августа. Ранее управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития за то, что та не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

В Кремле ранее сообщили, что губернатор Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку. Министр транспорта России Роман Старовойт, ранее занимавший пост главы региона, заявил, что Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона: он не объяснял им, какие доступны меры поддержки.

Врио губернатора назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Президент России Владимир Путин провел с ним встречу, в ходе которой заявил, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.