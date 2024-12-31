Минобороны: Потери ВСУ на Курском направлении – почти 46 тысяч солдат

В Минобороны России привели детали борьбы с ВСУ в Курской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45 тыс. 980 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Север" успешно боролись с ВСУ вблизи различных населённых пунктов. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал неожиданной для себя информацией то, что участвующие в боях в Курской области не имеют статуса участника СВО. Он призвал изменить ситуацию с выплатами бойцам, которые находятся в курском приграничье. Они получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не специальной военной операции.

"Прошу прощения, но это все будет исправлено", - заверил глава государства в ходе "Прямой линии".

"Все пересчитаем задним числом! Все получат необходимые выплаты, не сомневайтесь!", - заверил Путин. Он назвал эту ситуацию упущением Минобороны.