Названа дата конференции, где обсудят будущее Сирии

В столице Сирии, Дамаске, состоится конференция, посвящённая будущему страны. Она пройдёт в первые дни нового, 2025 г.

Национальная сирийская конференция для обсуждения будущего страны состоится 4-5 января. На неё соберутся 1,2 тыс. делегатов из Сирии и других стран, включая представителей всех общественных групп и религиозных течений. Лидер пришедшей к власти оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что подготовка к выборам может занять четыре года, а написание новой конституции – три–четыре года, пишет "Ъ".

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что не считает происходящее в Сирии поражением России.