Уральские федерации футбола поддержали кандидатуру Дюкова на пост главы РФС
Кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза поддержали футбольные федерации регионов УрФО.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, ранее Дюкова поддержали 33 организации-члена союза. В минувшую пятницу, 13 декабря, кандидатуру действующего главы РФС официально выдвинула еще 21 организация.
Среди них оказались футбольные федерации регионов, входящих в Уральский федеральный округ:
- Челябинская областная федерация футбола;
- Федерация футбола Свердловской области;
- Федерация футбола Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Федерация футбола Курганской области;
- Тюменская областная федерация футбола.
Прием документов о кандидатах на пост президента РФС продолжится до 24 декабря 2024 года. Внеочередная конференция Российского футбольного союза состоится 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента и нового состава исполкома РФС.
Александр Дюков занимает пост главы РФС с 2019 года.