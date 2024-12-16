Уральские федерации футбола поддержали кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза поддержали футбольные федерации регионов УрФО.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, ранее Дюкова поддержали 33 организации-члена союза. В минувшую пятницу, 13 декабря, кандидатуру действующего главы РФС официально выдвинула еще 21 организация.

Среди них оказались футбольные федерации регионов, входящих в Уральский федеральный округ:

Челябинская областная федерация футбола;

Федерация футбола Свердловской области;

Федерация футбола Ямало-Ненецкого автономного округа;

Федерация футбола Курганской области;

Тюменская областная федерация футбола.

Прием документов о кандидатах на пост президента РФС продолжится до 24 декабря 2024 года. Внеочередная конференция Российского футбольного союза состоится 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента и нового состава исполкома РФС.

Александр Дюков занимает пост главы РФС с 2019 года.