В ХМАО произошла стрельба, ее мог устроить глава поселка

В поселке Куминский (ХМАО) произошла стрельба. Предположительно, ее устроил глава поселка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, возбуждено уголовное дело в отношении жителя городского поселения Куминский Кондинского района. Речь идет о статьях УК РФ "Незаконное проникновение в жилище", "Угроза убийством" и "Покушение на убийство".

По версии следствия, в ночь на 27 декабря пьяный мужчина пришел с охотничьим оружием в частное домовладение, где произвел выстрелы в потолок и стены с угрозами в адрес жильцов. Через некоторое время стрелок ушел из этого дома и продолжил ходить по поселению с оружием.

"Когда к нему подъехал участковый уполномоченный полиции, обвиняемый произвел выстрел из ружья, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда также продолжил стрельбу в сторону улицы, несмотря на прибывшую на место следственно-оперативную группу", - рассказали в СК.

Стрелявший задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему уже предъявлено обвинение по указанным статьям. Следствие будет настаивать на заключении фигуранта под стражу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелком оказался глава администрации поселка Куминский. Предположительно, он хотел разобраться с 15-летним другом своей дочери-школьницы. Поводом якобы стала интимная связь между подростками.