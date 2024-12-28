В Екатеринбурге отменили плату за автомобильные парковки

В Екатеринбурге на время новогодних каникул официально отменили плату за автомобильные парковки. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, плата за парковки отменяется с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В это время все жители и гости уральской столицы смогут пользоваться муниципальными стоянками совершенно бесплатно. Их полный список можно найти на специальном сайте "Парковочное пространство Екатеринбурга".

Напомним, что проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга 31 декабря и 1 января также будет бесплатным для всех.

Кроме этого, в связи с Новым годом и Рождеством в центре города на 4 дня запретят продажу алкоголя.