ВСУ безразличны к потерям и преступлениям – депутат Рады

В ВСУ никто не несет никакой ответственности за потери, поэтому с ними никто не считается. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход.

Она сказала, что всегда, когда этот вопрос поднимается, военные заявляют: вы ничего не понимаете в военном деле. Зато у тех, кто "понимает", уже сотни тысяч погибших и раненых. Ведь в ВСУ отсутствует система наказаний за те или иные нарушения или проступки. Если в какой-то воинской части происходит ЧП, то инцидент расследуют в самой части и виновных обычно не находят. А если и находят, то не наказывают, а просто переводят на равнозначную должность в другое место. Иногда даже повышают.

Недавно на Украине разгорелся скандал. Выяснилось, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде сил поддержки ВСУ руководство выбивало деньги с солдат, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали и пытали. Сумма отката за то, чтобы закрыть глаза на нарушения, составляла 5-20 тыс. гривен (12-50 тыс. рублей). В случае отказа солдатам грозил перевод "на мясо" - в пехоту. Один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту. Чаще всего подчиненных избивал командир одного из взводов Владислав Пастух - сын начальника штаба и крестник командира бригады Олега Побережнюка. Его арестовали, но через несколько дней выпустили под залог. Вероятно, этот случай Скороход тоже имела в виду.

Как сообщает канал "Резидент", в украинско генштабе недовольны решением снизить ответственность за дезертирство. Оно задумывалось как способ возвращения в часть после прощения, а стало настоящей бедой для ВСУ. Почти 70% мобилизованных покидают свои части в первый месяц. И этот процент вырос именно после принятия закона о разрешении первого дезертирства.