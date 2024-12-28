ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны РФ и военного блогера

Силовики предотвратили готовящиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ и военного блогера, освещающего специальную военную операцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ России, задержан гражданин РФ, который через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником ГУР Украины, представившимся как "Андрей". По команде куратора россиянин взял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением и поражающими элементами в виде шариков. Оно было замаскировано под переносную музыкальную колонку.

В ФСБ добавили, что злоумышленник провел разведку по местам проживания объектов атак, чтобы в дальнейшем устроить дистанционный подрыв.

"Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", - отметили в спецслужбе.

Имен тех, против кого готовились теракты, в ведомстве не называют.

Напомним, на днях в России предотвратили покушения на высокопоставленных военных, участвующих в СВО, и членов их семей.