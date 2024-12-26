Четверым россиянам вменили подготовку покушений на высокопоставленных военных

В России предотвращены покушения на высокопоставленных военных, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Бомбы маскировали под портативный "зарядник" (powerbank) и папку с документами.

Украинские спецслужбы завербовали россиянина, с 2020 г. живущего на Украине, поручив ему исполнение теракта против военного. В ноябре он прибыл из Украины через Молдавию и Грузию в Москву. Будучи в столице России, несостоявшийся террорист забрал из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Взрывное устройство, замаскированное под powerbank, надо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны, водителем которого являлся его близкий родственник.

Подрыв могли запустить дистанционно с территории Украины. Одним из каналов координации подготовки теракта была завербованная жена прибывшего агента, живущая в Миргороде (Полтавская область Украины). После покушения исполнителя планировали вывезти через Украину в Европу.

Кроме того, спецслужбы Украины завербовали жителя Москвы. Он по их заданию искал квартиры и места работы высокопоставленных офицеров Минобороны и членов их семей. Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам. Одного из военных планировали убить двое россиян. Они должны были передать жертве замаскированную под папку с документами бомбу.

Все четверо задержаны. Им вменили незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовку к терактам и госизмену. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ФСБ.