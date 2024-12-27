В тюменской многоэтажке, где горели электрощитки, произошел пожар в подвале
На Первооткрывателей в Тюмени, где недавно горели электрощитки, произошел пожар в подвале.
Информацию опубликовал паблик "МегаТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".
По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило около 08.00. Возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м.
По предварительным данным, произошло возгорание охлаждающей станции, принадлежащей продуктовому магазину. В результате инцидента никто не пострадал.