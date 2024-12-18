В Тюмени в одном и том же доме дважды произошел пожар. Полиция завела дело о поджоге

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по фактам пожаров, которые произошли в одном и том же многоквартирном доме в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

17 и 18 декабря 2024 года произошло возгорание проводки в электрощитах в трех подъездах многоквартирного дома по ул. Первооткрывателей.

По данным фактам в ОП-7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль.