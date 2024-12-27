Челябинец ответит перед судом за незаконное убийство лося

Прокуратура Нязепетровского района Челябинской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Чебаркуль, обвиняемого по статье 258 УК РФ о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2024 года чебаркулец приехал в лесной массив вблизи поселка Котово Нязепетровского района, где произвел незаконный отстрел лося, причинив тем самым государству ущерб в размере 400 тысяч рублей. Разрешения на охоту у мужчины не было.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Нязепетровского района для рассмотрения по существу.

Ранее в Свердловской области жителя поселка Баранчинский осудили за незаконную охоту, на которой тот убил сразу трех лосей. На охоте он осуществил пять выстрелов по трем взрослым лосям. Один скончался сразу, другие, будучи ранеными, отошли примерно на километр, но также скончались от ранений.