ФБР не разрешило Байдену ознакомиться с доказательствами якобы лабораторного происхождения COVID-19

ФБР не разрешило президенту США Джо Байдену ознакомиться с доказательствами якобы лабораторного происхождения COVID-19, сообщила газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ранним утром в августе 2021 года автомобиль с водителем был готов забрать доктора наук в области микробиологии Джейсона Бэннана из штаб-квартиры ФБР, чтобы тот проинформировал Белый дом о новом вирусе.

"Начальство велело ему быть готовым на случай, если ФБР попросят присоединиться к брифингу для президента. Но вызов в Белый дом так и не пришел", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что бюро не разрешило ознакомить президента США с доказательствами того, что коронавирус якобы был вызван утечкой из лаборатории.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и якобы распространился в результате утечки. В докладе говорится, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань".

При этом, как выяснилось, Институт вирусологии в Ухане (WIV) получал финансирование от Национального института здравоохранения США для экспериментов, включающих исследования коронавирусов летучих мышей и возможности их инфицирования человека. Также в отчете содержится информация о том, что ученые из Уханя действительно создали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.