Вступил в силу приговор за растрату экс-замглавы Томской области

Вступил в силу приговор бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину. Ему вменяли растрату почти 80 млн руб.

Это произошло после того, как стороне защиты отказано в удовлетворении апелляции на решение первой инстанции, сообщает прокуратура Томской области.

Ранее Гурдин наказан за растрату 79 млн руб. Политик разработал схему вывода на счета коммерческий организации денег, выделенных из бюджета области на проект "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области". Вице-губернатор получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. Кроме того, он должен вернуть в бюджет 79 млн руб.