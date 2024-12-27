27 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Водитель отвлекся на телефон: названа причина ДТП с "Газелью" и тепловозом на Урале

В свердловской Госавтоинспекции выяснили предварительную причину ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде.

Напомним, авария случилась накануне в Тугулымском районе. Сообщалось, что водитель автомобиля ГАЗ 3302 ("Газель") выехал на переезд на запрещающий красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с тепловозом. В результате ДТП пассажир авто с травмами был доставлен в больницу, а сама "Газель" получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.

ДТП на железнодорожном переезде в Тугулымском районе(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что стаж водителя "Газели" составляет два года. Сам он пояснил, что ехал со стороны деревни Ядрышникова в Тюмень и во время движения отвлекся на телефон.

Шофера проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. На мужчину составили несколько административных протоколов.

ДТП на железнодорожном переезде в Тугулымском районе(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать меры предосторожности на железнодорожных переездах и не пользоваться телефоном за рулем.

Теги: тепловоз, Газель, ДТП, телефон, причина, Госавтоинспекция


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Ранее 26.12.2024 10:15 Мск На Урале тепловоз столкнулся с "Газелью" на переезде

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