Водитель отвлекся на телефон: названа причина ДТП с "Газелью" и тепловозом на Урале

В свердловской Госавтоинспекции выяснили предварительную причину ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде.

Напомним, авария случилась накануне в Тугулымском районе. Сообщалось, что водитель автомобиля ГАЗ 3302 ("Газель") выехал на переезд на запрещающий красный сигнал светофора. После этого произошло столкновение с тепловозом. В результате ДТП пассажир авто с травмами был доставлен в больницу, а сама "Газель" получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что стаж водителя "Газели" составляет два года. Сам он пояснил, что ехал со стороны деревни Ядрышникова в Тюмень и во время движения отвлекся на телефон.

Шофера проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. На мужчину составили несколько административных протоколов.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать меры предосторожности на железнодорожных переездах и не пользоваться телефоном за рулем.