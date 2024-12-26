На Урале тепловоз столкнулся с "Газелью" на переезде

На Среднем Урале произошло столкновение автомобиля и тепловоза. В результате аварии есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел сегодня днем на железнодорожном переезде в Тугулымском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ 3302 ("Газель") выехал на переезд на запрещающий красный сигнал светофора. После этого и случилось столкновение с тепловозом.

В результате ДТП пассажир авто с травмами был доставлен в больницу. Сама "Газель" получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.

Госавтоинспекция проводит проверку. Как уточнили в ведомстве, движение на данном участке осуществляется в штатном режиме. В связи с аварией водителей просят соблюдать меры предосторожности на железнодорожных переездах и быть предельно внимательными.