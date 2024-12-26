Путин и Лукашенко полтора часа проговорили тет-а-тет

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря на полях неформального саммита СНГ провели долгий разговор тет-а-тет.

Он длился полтора часа, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого". Сегодня, 26 декабря, в программе – заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и широком составах.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на традиционный неформальный саммит глав стран СНГ, который проходит ежегодно в северной столице.