Учёный: Украина второстепенна для Трампа

Учёный Российской академии наук Владимир Батюк считает, что Украина второстепенна для старого-нового президента США Дональда Трампа.

По мнению Батюка, если у Трампа Америка прежде всего, то прежде всего и то, что окружает Америку. Украина, Израиль и многое другое для него являются уже сугубо второстепенными, сказал РИА Новости Батюк.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA, которая прошла в Аризоне.

По словам политика, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Трамп отметил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту, назвав его "ужасным". Политик подчеркнул, что, будь он президентом вместо американского лидера Джо Байдена, этого бы не произошло.