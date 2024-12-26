Долгое отключение света после массированной атаки ВС РФ ждет Украину

Отключения света на Украине после атаки военных сил РФ продлятся 5-7 дней. Так сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет LIFE со ссылкой на издание Страна.ua.

По словам эксперта, страну ждёт долгое отключение электричества после массированной атаки ВС РФ на энергетические объекты, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК).

"Блэкаут из-за вчерашней атаки не грозит, но отключения света продлятся не менее 5-7 дней", —сказал Харченко.

Фактором, влияющим на отключение света, станут приближающиеся морозы. На Украине спрогнозировали до минус пяти градусов. Из-за этого график отключений в некоторых районах может быть более жёстким.

Вчера, во время атаки власти выключали электричество в превентивном порядке.

25 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Целью стали объекты украинской энергетики. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о взрывах в районах Кременчугской ГЭС, Ладыжинской ТЭЦ и Бурштынской ТЭС.