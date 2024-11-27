Запорожская область осталась без света из-за повреждения линии электропередачи

В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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"В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - написал он.

По словам главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее мы сообщали, что экстренные отключения электричества ввели почти по всей Украине из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

Электричество по команде "Укрэнерго" отключили региональные поставщики в Черкасской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областях, а также в Киевской области и самом Киеве.