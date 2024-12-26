Музейный комплекс ТМК "Северская домна" признан достоянием Среднего Урала

Музейный комплекс Трубной металлургической компании (ТМК) "Северская домна" признан достоянием Среднего Урала. Таковы итоги конкурса, который ежегодно проводит Общественная палата Свердловской области. За комплекс проголосовали 13,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба ТМК.

Общественная палата отобрала 15 финалистов из 107 кандидатов. Более достойных выбирали жители области через портал "Госуслуги".

"Северская домна" участвовала в конкурсе второй год подряд и в 2024 году существенно улучшила результат, поднявшись с 12-й на шестую строку в общем рейтинге и значительно превысив среднее арифметическое число от поданных голосов — это условие необходимо для победы", — отмечает пресс-служба ТМК.

"Уникальный памятник заводской архитектуры Урала помогает нам знакомить людей всех возрастов с технологиями и особенностями труда металлургов XIX века, заложивших фундамент современной мощи промышленных предприятий. Сегодня музейный комплекс также играет роль культурного центра и способствует не только формированию культурной идентичности, но и популяризации искусства и науки", — рассказал генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.

Музей СТЗ был создан в 1970 году и в 2009 году был открыт для публики в обновленном формате как Музейный комплекс.